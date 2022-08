× Mega-Rauchwolke über Wien

In Wien-Liesing steht eine Lagerhalle in Vollbrand. Die Rauchsäule ist Kilometer weit zu sehen.

In einer Lagerhalle in der Birostraße in Inzersdorf im Liesinger Industriegebiet brennt es. Ein LKW fing Feuer, daraufhin ging das Gebäude in Flammen auf. Eine schwarze Rauchwolke ist über ganz Wien zu sehen. Die Feuerwehr ist derzeit mit mehr als 10 Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei kreist mit Helikoptern über die Einsatzstelle. Das Feuer brach um circa. 16 Uhr aus.

Die Ursache des Großbrandes ist derzeit noch unklar.