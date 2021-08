× Mega-Schlange vor dem Volksgarten

Die Schlange reichte am Freitagabend bis auf den Ring zurück.

Einen Mega-Andrang gab es am Freitagabend auf den Volksgarten in Wien. Tausende Party-Gäste strömten in den Club, die Schlange reichte bis zum Ring zurück.

Durch die Kontrolle des Impfnachweises bzw. des PCR-Tests mussten die Gäste teilweise lange Wartezeiten in Kauf nehmen, um schließlich in den Club zu gelangen.

Auf einem Video sieht man, wie die Schlange sogar zurück bis zum Ring reicht. Insgesamt waren am Freitag 3.000 Menschen im Volksgarten.