Mega-Stau nach Sperrung des Kaisermühlen-Tunnel

Brand-Alarm in Kaisermühlen-Tunnel (A22), am Handelskai bildete sich gewaltiger Stau

Der Kaisermühlen-Tunnel (A22) wurde am Mittwoch wegen eines Brand-Alarms in beiden Richtungen gesperrt. Am Handelskai bildete sich ein riesiger Stau.

Brand-Alarm in Kaisermühlen-Tunnel (A22), am Handelskai bildete sich gewaltiger Stau. Am Mittwoch musste die Asfinag den gesamten Kaisermühlen-Tunnel sperren.

Laut der Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla wurde ein Brand-Alarm ausgelöster. Alle Lenker die sich über die Donauuferautobahn (A22) bewegten, wichen über den Handelskai aus. Das führte zu einem kilometerlangen Stau in Richtung Simmering.

Am frühen Nachmittag wurde die Sperre wieder aufgehoben, nachdem bestätigt wurde, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.