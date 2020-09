Mercedes ging mitten in Wien in Flammen auf

Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer bei dem Inferno in Wien-Landstraße nicht verletzt.

Es war gegen 18.25 Uhr als mitten am Rennweg in Wien-Landstraße ein Wagen, ein Mercedes der C-Klasse, aus dem heiteren Nichts Feuer fing. Binnen Sekunden stand der Wagen auf der Straße in Vollbrand.

© Viyana Manset Haber

Laut ersten Informationen wurde der Fahrer bei dem Inferno nicht verletzt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte das brennende Fahrzeug. Zur Ursache des Brands lagen zunächst keine Informationen vor.