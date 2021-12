Messer-Attacke in Wien – 46-Jähriger tot

Für die Polizei ist das Geschehen noch nicht wirklich klar.

Wien. Eine 44-Jährige dürfte am Montagnachmittag in Wien-Donaustadt von ihrem Ex-Freund attackiert worden sein. Die Frau erlitt schwere Stichverletzungen im Bein- und Oberkörperbereich, konnte sich aber ins Stiegenhaus retten, berichtete die Exekutive am Dienstag. In der Wohnung fanden die alarmierten Polizisten einen reglosen Mann, die Reanimationsversuche bei dem 46-Jährigen waren nicht erfolgreich, er verstarb im Spital. Dieser dürfte - so der Verdacht - Suizid begangen haben.

Für die Polizei ist das Geschehen noch nicht wirklich klar: Die schwerverletzte Österreicherin hatte zwar an Ort und Stelle noch angegeben, von ihrem Ex-Freund mit einem Messer in der Wohnung im Bereich der Langobardenstraße attackiert worden zu sein. Danach wurde die Schwerverletzte jedoch ins Spital gebracht und konnte bis dato noch nicht einvernommen werden.

Polizei fand blutende Frau am Gang

Die Exekutive war gegen 14.30 Uhr alarmiert worden und fand die blutende Frau am Gang des Wohnhauses. In der Wohnung wies der 46-jährige Österreicher ebenfalls Wunden im Bein- und Oberkörperbereich auf. Die Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt. An der Adresse gab es bisher keine polizeilichen Einsätze.