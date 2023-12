Messerstecherei vor dem Hilton - Polizei schnappte die Falschen

Zwei Männer erlitten im Zuge einer wilden Rauferei vor einem Nachtclub in einem Wiener Nobelhotel Stichverletzungen. Vier Verdächtige wurden geschnappt - und von der Justiz wieder freigelassen.

Wien. Zu der Massenschlägerei, bei dem mindestens auch ein Messer beteiligt war, kam es in der Nacht auf Sonntag um 2.45 Uhr im dritten Bereich im Bereich Wien-Mitte und Hilton vor den Toren eines angesagten Clubs. Dabei Den wurde zwei Männern im Alter von 25 und 26 Jahren in den Oberkörper gestochen. Sie wurden nach einer Erstversorgung durch die Berufsrettung in ein Spital gebracht.

Im Zuge der Sofortfahndung konnten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Landstraße dann vier Verdächtige im Alter von 31 bis 37 Jahren mit österreichischer und kosovarischer Staatsbürgerschaft festnehmen. Außerdem wurde ein blutverschmiertes Messer in der Nähe des Tatortes in einem Mistkübel sichergestellt.

Doch bald kamen die vier Männer aber nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien samt Anzeige wieder auf freien Fuß. Zwar waren drei von ihnen am Raufhandel beteiligt gewesen, wie die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, ergaben. Doch die Beschuldigten sollen kein Messer dabei gehabt bzw. verwendet haben. Der vierte Festgenommene gab glaubhaft an, gar nicht an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Was den Streit auslöste, ist unklar.

Die Ermittlungen gegen den bisher noch unbekannten und flüchtigen Täter liefen laut Aussagen der Polizei auf Hochtouren. Vielleicht hinterließ er ja eine DNA-Spur - oder wird auf Überwachungsvideos gesichtet...