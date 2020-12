Millionenprojekt: Erster Blick auf Schlachers Cobenzl

Im Herbst 2022 soll Wiens neuer Ausflugs- und Gastronomie-Hotspot eröffnen.

Der Einstieg von Top-Gastronom Bernd Schlacher (Motto & Co.) ins Projekt Cobenzl machte aus der Revitalisierung das größte Freizeit- und Gastronomieprojekt der letzten Jahre in Wien.Aus geplanten 15 Millionen Euro wurden durch „Verfeinerungen und Verbesserungen der Konzeption", so Schlacher, mittlerweile 20 Millionen Euro.Der Gastronom feilt nun am Konzept „für alle Wienerinnen und Wiener" mit Café, Kuppelsaal und Meierei – beide für Events gedacht. Es soll das Cobenzl zum neuen Hotspot machen.