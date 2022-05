Missbrauchs-Verdacht in Kindergarten: Erste Konsequenzen

Nach Missbrauchsverdachtsfällen in einem Kindergarten in Wien-Penzing wurden nun erste Konsequenzen gezogen. Die Leiterin soll nicht mehr an dem Standort tätig sein.

Wien. Am Freitag seien die Eltern der betreffenden Einrichtung – ein städtischer Kindergarten in Wien-Penzing – informiert worden, dass die Leiterin des Kindergartens nicht mehr am Standort tätig ist, wie der "Standard" berichtet. Seitens der Stadt Wien gab es noch keine Bestätigung. Der zuständige Stadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) wird um 10.30 Uhr im Wiener Rathaus eine Pressekonferenz zu den schwerwiegenden Vorwürfe wegen Kindesmissbrauchs in einem städtischen Kindergarten geben.

Der mögliche Missbrauch von Kindern in einem städtischen Kindergarten in Wien-Penzing durch einen Pädagogen zieht weitere Kreise. Die Staatsanwaltschaft Wien hat am Donnerstagnachmittag auf APA-Anfrage bekannt gegeben, dass es einen weiteren Verdachtsfall gibt. "Es ist eine weitere Anzeige bei uns eingelangt", sagte Sprecherin Nina Bussek. Damit wird nun in vier möglichen Missbrauchsfällen ermittelt.

Anfang der Woche wurde bekannt, dass in einem städtischen Kindergarten vor 13 Monaten ein Pädagoge ein Kind mutmaßlich missbraucht haben soll. Dann folgten zwei weitere mögliche Fälle und nun der nächste. Nach Bekanntwerden des ersten Verdachtsfalls - die Eltern suchten das Gespräch mit der Kindergartenleitung - wurde die Staatsanwaltschaft eingesetzt und der Mann in den Innendienst versetzt. Die Eltern der anderen Kinder am Standort erhielten jedoch vorerst keine Information, das geschah erst kürzlich.

Scharfe Kritik an zuständige Magistratsabteilung

Dies führte zu scharfer Kritik an der für die Kindergärten zuständigen Magistratsabteilung 10 (MA 10). Einerseits geht es um den Umstand, dass die Eltern erst jetzt, so viele Monate später, über den Missbrauchsverdacht informiert wurden, andererseits fühlen sich Eltern nun offenbar mit der Situation allein gelassen.

Die Leiterin der MA 10, Daniela Cochlar, wies in den vergangenen Tagen Vertuschungsvorwürfe zurück. So sagte sie Medienberichten zufolge, es werde von Fall zu Fall entschieden, wie informiert werde. Im Gespräch mit der APA betonte Cochlar, dass man das Beste tue, um Licht in die Sache zu bringen: "Wir nehmen das wirklich ernst." Für Donnerstagabend war ein Elternabend für die Familien vom betroffenen Standort organisiert. Dieser fand auf Bitte der Eltern unter Ausschluss der (Medien-)Öffentlichkeit statt.