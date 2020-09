Mit diesen Themen startet SPÖ in Wien-Wahlkampf

So will Bürgermeister Ludwig bei den Wählern punkten.

Dienstagmittag stellte Bürgermeister und Parteichef Michael Ludwig die Themen der SPÖ-Wien für den Wahlkampf vor. Mit diesen konkreten Punkten will er die Wähler bis zum 11. Oktober überzeugen:

Joboffensive 50+: 1.000 neue Plätze für Langzeitarbeitslose!

Mit der Joboffensive 50+ unterstützen wir ältere Langzeitarbeitslose, die ansonsten kaum Chancen haben, wieder in Beschäftigung zu kommen. Durch eine einjährige Förderung erhalten sie eine neue Beschäftigungschance im Bereich der Gemeinde Wien, bei gemeinnützigen Einrichtungen, aber auch in der privaten Wirtschaft. Diese Aktion setzen wir nun weiter fort, denn wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz in unserer Stadt. 1.000 neue Plätze kommen hinzu! 13,3 Millionen Euro werden dafür bereitgestellt. Unter anderem sollen gemeinsam mit dem AMS weitere 100 Vollzeit-Jobs geschaffen werden, die an rund 200 Schulen die Lehrkräfte entlasten.

Pilotprojekt „Corona Lehrlingsausbildungsverbund“

So wie wir für die Älteren da sind, müssen wir auch für die Jungen da sein! Das tun wir mit einer neuen Maßnahme für Lehrlinge. Ausbildungsbetriebe, die auf Grund von Corona bedingten Problemen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind können die Lehrausbildung nicht aufrechterhalten. Da springen wir nun als Stadt ein: Wir vermitteln die Lehrlinge für vier Monate in die Schulungseinrichtungen der Überbetrieblichen Lehrausbildung (ÜBA) und die Stadt übernimmt die Lehrentschädigung. Großer Bedarf besteht vor allem in den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und beim Lehrberuf Bürokaufmann/-frau. Somit können die Jungen ihre wichtige Ausbildung fortsetzen!

Wiener Spekulationsstopp

Nach der Widmungskategorie „Geförderter Wohnbau“, die bei der Neuwidmung von Wohnraum zwei Drittel der Flächen für den sozialen Wohnbau vorsieht, setzen wir mit dem Wiener Spekulationsstopp einen weiteren entscheidenden Schritt für leistbaren Wohnraum. Mit dem Wiener Spekulationsstopp erweitern und verschärfen wir das Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz und erschweren damit massiv den Erwerb von Wohnungen und Liegenschaften als reines Spekulationsobjekt. Denn Wohnen ist in Wien kein Geschäftsmodell für SpekulantInnen, sondern ein Grundrecht, das konsequent durchgesetzt wird.

Kraftpaket für Wien Tourismus und Hotellerie, Wiener Clubs und für das Wiener Kabarett

Wien hat schon bisher erfolgreich Coronahilfen geleistet. Insgesamt wurden mehr als 150 Millionen Euro in die Hand genommen und zum überwiegenden Teil schon an die Betroffenen und die Betriebe ausbezahlt. Jetzt gibt es ein weiteres Corona-Hilfspaket, das rund 40 Millionen Euro schwer ist und neben den bereits erwähnten Mitteln für die „Joboffensive 50+“ Hilfen für die Tourismusbranche und die Nachtwirtschaft umfasst. So wollen wir den Neustart des Wien-Tourismus und der Hotellerie mit einer Anschubfinanzierung (im Maximalfall 15,5 Millionen Euro – das sind 6% des Nächtigungsumsatzes von März bis Mai 2019) stützen und so Arbeitsplätze erhalten. Um auch die Zukunft der von der Corona-Krise besonders schwer getroffenen Wiener Clubszene zu sichern, prämieren wir innovative Projekte für Corona-sichere Veranstaltungskonzepte mit jeweils 10.000 Euro. Insgesamt sind drei Millionen Euro für diese Hilfsmaßnahme vorgesehen. Außerdem werden mit einem eigenen „Kabarett-Paket“ von drei Millionen Euro jene Bühnen unterstützt, die sich bisher immer selbst finanziert haben. Denn viele Kleinkunst-Bühnen gehören zu unserer Stadt und sie sollen nicht in Konkurs gehen. Und schließlich fließt jeweils eine Wachstumsmillion in die Bereiche Klimaschutz, Digitalisierung und Standortbelebung.

Gratis-Ganztagsschule und Campus-Neubauprogramm

Vor mehr als zehn Jahren haben wir den einzigartigen Schritt gesetzt, den Gratis-Kindergarten einzuführen. Nun ist es an der Zeit, diesen konsequenten Weg fortzusetzen! Gestern war Schulstart und damit geht auch die Gratis-Ganztagsschule los. An 70 Standorten in ganz Wien wechselt sich nun Lernen, Spaß und Bewegung auf kindgerechte Weise ab. Dieses Angebot wird in den kommenden Jahren laufend erweitert: Durch Neubauten und Umstellungen bestehender Schulen wird es pro Jahr bis zu zehn neue Standorte mehr geben. Damit profitieren jedes Jahr bis zu 4.000 Kinder zusätzlich – ebenso wie gerade Frauen und Alleinerziehende durch noch bessere Kinderbetreuung. Darüber hinaus wird es bis 2023 wird es 14 Campus-Standorte geben, wo Kindergarten-, Schul- und Freizeitpädagogik an einem gemeinsamen Standort vereint angeboten werden. Nach einem zweiten, darauf folgenden Campus-Neubauprogramm werden insgesamt 23 Bildungscampus-Standorte zur Verfügung stehen.

Wiener Pflegegarantie und Investitionen ins Gesundheitssystem

Pflegebedürftige WienerInnen können sich darauf verlassen, die bestmögliche Versorgung zu bekommen. Dafür sorgt die Wiener Pflegegarantie. Ob daheim oder in einer bestmöglich dafür ausgestatteten Einrichtung: In Wien werden auch weiterhin alle Menschen in Würde altern können! Weiters kommt darauf an, das hohe Leistungsniveau des Wiener Gesundheitssystems für die Zukunft abzusichern. Ab sofort werden deutlich mehr PflegerInnen, Hebammen und weitere medizinische Fachkräfte ausgebildet. Die Ausbildungskapazitäten werden bis 2024 schrittweise um 2.750 Plätze erhöht. Wien erhält zudem 16 neue Medizin-Zentren (Diabeteszentrum, Kinderzentren, Wundzentren etc.). Das bringt eine wichtige Entlastung der Ambulanzen. Dazu tragen auch die neuen Primärversorgungseinrichtungen (PVE) bei. Dort arbeiten Allgemeinmediziner mit verschiedenen Gesundheits- und Sozialberufen unter einem Dach zusammenarbeiten. 36 dieser PVE werden in Wien bis 2025 kommen.

Wien-Bonus

Künftig werden Wiener Betriebe bei Auftragsvergaben der Stadt stärker berücksichtigt werden. Ziel ist dabei eine verstärkte Beschaffung gesunder und nachhaltig produzierter regionaler und saisonaler Produkte. Das ist gut für die Umwelt und für die Wiener Betriebe!

Fairer Wahlkampf

In den kommenden Wochen werden wir alles geben, um so viele WienerInnen wie möglich zu überzeugen. Aber wir werden dabei immer sachlich und fair bleiben. Denn dieser Wahlkampf ist für uns ein Wettbewerb der besten Ideen – und in diesen Wettbewerb bringen wir uns mit den besten Konzepten für Wiens Zukunft ein. Damit Wien die sozialste und lebenswerteste Metropole der Welt ist und bleibt!