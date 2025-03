Mit Stanley-Messer zugestochen bei Streit unter Arbeitern

Opfer musste nach Bauchstich in Triester Straße ins Spital.

Am Samstag sollen mehrere Rumänen im Arbeitermilieu in Wien-Favoriten in einen Streit geraten sein. Ein 49-Jähriger soll von einem 40- und einem 47-Jährigen geschlagen worden sein. Das Opfer zückte daraufhin ein Stanley-Messer.

Mit dem Messer soll der 49-Jährige seinen 40-jährigen Bekannten im Bereich des Bauches verletzt haben. Beamte der Polizeiinspektion Van der Nüll Gasse brachten den 49-Jährigen auf die Polizeistation. Das Messer stellten die Polizisten in der Nähe des Vorfallsortes sicher. Der verletzte 40-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Alle auf freiem Fuß angezeigt

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden alle Beteiligten auf freiem Fuß angezeigt. Das Motiv für den Streit ist noch nicht bekannt.