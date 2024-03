Mit Sturmmaske und Waffe: Teenie-Duo wollte 24-Jährigen ausrauben

Der ältere Täter soll süchtig nach "Fortnite" sein und vielleicht dafür das Geld gebraucht haben.

Wien. Das Opfer war gerade am Weg nach Hause, als die Teenager (17 und 18) mit Sturmhauben maskiert den 24-Jährigen mit einer Waffe in der Nacht auf Donnerstag in der Donaustadt bedrohten.

Als der Mann sich weigerte, ihnen Geld auszuhändigen, flüchteten die beiden Jugendlichen. Kurze Zeit später konnten sie in der Nähe des Tatortes vorläufig festgenommen werden.

Es handelt sich um einen Österreicher (18) und einen Polen (17). Die Tatwaffe, es soll sich laut einem Bekannten um eine Schreckschusspistole handeln, wurde bisher nicht gefunden, auch ist das Motiv unklar.

Laut seinem Umfeld soll der Ältere, der erst kürzlich einen neuen Job angenommen hatte, jedenfalls gamesüchtig sein. Vor allem soll er einen Faible für „Fortnite“ haben. Ob die Jugendlichen dafür das Geld gebraucht hatten oder einfach aus Spaß das unschuldige Opfer am Heimweg ausrauben wollten, bleibt derzeit offen.