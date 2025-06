MontanaBlack kündigt Wien-Trip und Stream mit RAF Camora an

MontanaBlack kommt nach Wien und ein ganzer Stadtteil hält den Atem an. Der YouTuber und Streamer will bei Ferhat Döner einkehren, einem Ort, der bei Internetstars längst Kultstatus erreicht hat. Dazu plant er einen Livestream mit Rap-Superstar RAF Camora.

MontanaBlack hat seine Pläne öffentlich gemacht. Er will bald in Wien auftauchen und dabei Ferhat Döner besuchen. Der Kult-Döner aus Favoriten hat sich in den letzten Jahren zum Hotspot für Social-Media-Stars entwickelt. Bereits der US-amerikanische Streamer iShowSpeed sorgte dort mit seinem Auftritt für ein riesiges Fanaufkommen. Auch Rapper Gzuz lockte mit seiner Anwesenheit Menschenmassen an. Jetzt kündigt MontanaBlack seinen Besuch an. Er gehört zu den bekanntesten Streamern im deutschsprachigen Raum. Seine Inhalte erreichen Millionen von Menschen auf YouTube und Twitch.

Auf der Streaming-Plattform Twitch folgen ihm mehr als 5,6 Millionen Menschen. Mit dieser Reichweite zählt er zu den größten Internet-Persönlichkeiten in Europa. Der geplante Auftritt bei Ferhat Döner könnte erneut für einen Ausnahmezustand sorgen und Favoriten zum Mittelpunkt der digitalen Aufmerksamkeit machen.

Wenn Reichweite auf Rap trifft

Neben dem Besuch bei Ferhat Döner hat MontanaBlack angekündigt, gemeinsam mit Rap-Superstar RAF Camora einen IRL-Stream in Wien zu machen. Die Fans dürfen sich auf ein Live-Erlebnis freuen, bei dem sie die beiden Persönlichkeiten hautnah begleiten können.

Raf Camora gehört zu den erfolgreichsten Musikern des deutschsprachigen Raums © Getty ×

RAF Camora zählt zu den erfolgreichsten Musikern im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam mit Bonez MC veröffentlichte er die "Palmen aus Plastik"-Alben, die mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet wurden. Seine Arenashows sind regelmäßig ausverkauft und seine Produktionen prägen die Szene bis heute. Im Jahr 2023 wurde RAF Camora mit über 4,5 Milliarden Streams zur Nummer eins unter den meistgehörten Künstlern auf Spotify im deutschsprachigen Raum. Damit lag er sogar vor internationalen Megastars wie Taylor Swift.

"Das wird sick, das wird richtig sick!" - so kündigt MontanaBlack den geplanten Stream an. Noch ist nicht klar, ob RAF Camora auch beim Besuch bei Ferhat Döner persönlich mit dabei sein wird.

Vom Tiefpunkt zum Twitch-Titan

Der Hype um MontanaBlack speist sich nicht nur aus Klicks und Kameras, sondern auch aus einer Geschichte, die viele bewegt. Der Mann hinter dem Pseudonym, Marcel Eris, hat eine bewegte Vergangenheit. Aufgewachsen unter schwierigen familiären Umständen rutschte er früh in die Drogensucht ab. Jahre der Abhängigkeit, Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit folgten.

Doch MontanaBlack schaffte den Sprung zurück ins Leben. Mit Gaming-Videos und seinem unverstellten Auftreten gewann er eine stetig wachsende Community. Seine Streams zeichnen sich durch Ehrlichkeit, Emotionen und einen oft rauen Ton aus. Genau das machte ihn für viele zur Identifikationsfigur.

Twitch-Streamer MontanaBlack ist dafür bekannt, das eine oder andere kontroverse Statement während seiner Streams rauszuhauen. © MontanaBlack ×

Er ist nicht unumstritten. Immer wieder gerät er durch provokante Aussagen oder impulsive Reaktionen in Kritik. Doch gerade das trägt zu seiner polarisierenden Wirkung bei. Seine Geschichte zeigt, dass Fall und Aufstieg oft näher beieinanderliegen, als man denkt.

Favoriten steht der nächste Hype bevor

Die Geschichte zeigt, was passieren kann, wenn Stars wie iShowSpeed oder Gzuz bei Ferhat Döner auftauchen. Die Straßen füllen sich, Fans drängen sich dicht an dicht, und der Ort verwandelt sich innerhalb von Minuten in ein digitales Spektakel.





Nun rückt MontanaBlack ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Sein Besuch, kombiniert mit dem geplanten Stream mit RAF Camora, entfacht die Erwartungen in der Community. Auch wenn noch nicht feststeht, wann MontanaBlack in Wien aufschlagen wird, rechnen viele mit einem massiven Fanandrang vor Ort.

Wien stellt sich auf großes Interesse ein. Der Mix aus Streaming, Rap und Social Media zieht Massen an und macht deutlich, wie eng die digitale und reale Welt mittlerweile verbunden sind.