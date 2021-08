Mordversuch in Wien – Täter stellt sich in der Steiermark

Am Montagvormittag verständigten Zeugen den Polizeinotruf.

Ein Mann soll blutend vor seiner Wohnungstüre gelegen sein. Am Einsatzort eingetroffen, konnten die Polizisten das schwer verletzte Opfer, einen 29-jähriger Mann, vor Ort wahrnehmen und begannen mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen bis die Rettung eintraf. Das Opfer war ansprechbar und gab an, dass es von einem 31-jährigen iranischen Staatsangehörigen mit einem Messer attackiert worden und dieser danach geflüchtet sein soll. Eine eingeleitete Sofortfahndung verlief negativ. Der schwer verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Gestern Abend stellte sich der Tatverdächtige selbstständig in der Steiermark in einer Polizeiinspektion. Er zeigte sich geständig, dass er einen Mann mit einem Messer attackiert haben soll. Er wurde festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.