Mückstein rät bei Allerheiligen-Treffen zur Vorsicht

Gesundheitsminister drückt Anteilnahme für Covid-Tote aus und rät zu Impfung als Schutz.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Sonntag bei Treffen und Ansammlungen rund um Allerheiligen zur Vorsicht geraten. "Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen rufe ich Sie dazu auf, besonders achtsam zu sein und sich bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen", hielt der Mediziner in einer Aussendung fest.

"Tragen Sie, gerade dort wo viele Menschen zusammenkommen, eine FFP2-Maske, halten Sie Abstand und achten Sie darauf, dass auch bei privaten Feiern alle Anwesenden bestmöglich getestet, geimpft und/oder genesen sind. So schützen wir nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Liebsten vor den Gefahren einer Corona-Infektion", empfahl Mückstein.

"Tausende Menschen in diesem Land haben in den letzten Monaten gerade auch aufgrund der Corona-Pandemie Angehörige verloren. Ihnen möchte ich heute mein aufrichtiges Beileid und meine Anteilnahme aussprechen", so Mückstein anlässlich des Gedenktags für Verstorbene. "Heute haben wir ausreichend Impfstoff zur Verfügung, um uns bestmöglich schützen zu können. Ich rufe Sie daher auch anlässlich von Allerheiligen dazu auf: Bitte lassen Sie sich impfen und schützen Sie so sich selbst und vor allem auch Ihre Angehörigen vor einer schweren Erkrankung und den tragischen Folgen einer Corona-Infektion."