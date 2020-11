Mutmaßlicher Bankraub am Reumannplatz - ein Verletzter

Am Sonntagnachmittag rückte die Polizei mit mehreren Fahrzeugen zu einer Bankfiliale am Reumannplatz an. Grund war ein mutmaßlicher Bankraub - der sich jedoch als Fehlalarm herausstellte.

Die Polizei räumte den Vorraum mit Bankomaten, der auch außerhalb der Öffnungszeiten den Kunden zur Verfügung steht. Dabei stürzte ein 60-jähriger Mann und musste nach Angaben der Wiener Berufsrettung wegen Verdachts auf eine Fraktur ins Krankenhaus transportiert werden. © Viyana Manset Haber Wie es zu dem Fehlalarm kommen konnte, ist noch unklar.