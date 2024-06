Mutter nicht zu Hause: 2-Jähriger stürzte aus zweiten Stock

Ein Passant fand das Kleinkind vor einem Mehrparteienhaus.

Furchtbare Szenen spielten sich am Dienstag kurz nach 9 Uhr morgens in der Neilreichgasse in Favoriten ab. Ein Passant bemerkte einen weinenden Buben am Gehsteig vor einem Mehrfamilienhaus.

Schnell konnte herausgefunden werden, aus welcher Wohnung der erst Zweijährige gefallen war. Diese befindet sich im zweiten Stock.

Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, war die Mutter zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Sie soll ein anderes Kind gerade zur Schule gebracht haben.

Verletzt im Spital

Der Bub und ein weiterer Angehöriger befanden sich in der Wohnung. Der Zweijährige wurde bei dem Sturz in ein Gebüsch verletzt.

Er musste von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen die 32-jährige Mutter wurde wegen des Verdachts der Vernachlässigung einer unmündigen Person angezeigt und die Kinder- und Jugendhilfe über den Vorfall informiert.