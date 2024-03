Nach Dreifachmord: Sexclub-Killer attackierte Ärztin

Nachdem er Essen und Trinken bis zur Dehydrierung verweigerte, ging jener Afghane, der drei Sexarbeiterinnen mit 100 Messerstichen abgeschlachtet hat, auf eine Ärztin los.

Wien. Wie oe24 ausführlich berichtete, soll Ebadullah A. am 24. Februar mit einem Messer in dem Sexclub "Studio 126a" ein regelrechtes Blutbad angerichtet haben. Die drei Asiatinnen wiesen unzählige Stich - und Schnittverletzungen auf. Für die Opfer kam jede Hilfe zu spät, sie starben noch vor Ort. Eine vierte Prostituieret, die sich in ihrem Zimmer verbarrikadiert hatte, überlebte.

Seitdem die Polizisten den 27-Jährigen kurz nach der Tat in einer Grünanlage gegenüber des Clubs mit einem Taser überwältigen konnten, sitzt Ebadullah A. in U-Haft in der Justizanstalt Wien-Josefstadt.

Afghane hat Angst, vergiftet zu werden

Zuerst verweigerte er jede Aussage, bis er eröffnete, vor dem Angriff in der Moschee gewesen und gleichsam auf "Hexenjagd" zu sein, dann ging er in der Josefstadt offenbar in "Hungerstreik" wies alles Essen und Trinken von sich. Grund dafür: Er Angst vergiftet zu werden. Aufgrund seines schlechten Zustandes, er war schon dehydriert und psychisch völlig daneben, musste Ebadullah A. in ein psychiatrisches Krankenhaus überstellt werden.

Da soll es erneut zu einem Zwischenfall mit einer Frau gekommen sein. Er habe eine Ärztin attackiert. "Das dementiere ich nicht", sagt sein Verteidiger Philipp Springer zu oe24. Körperlich hätte sich der Zustand seines Mandanten mittlerweile verbessert, allerdings sei er psychisch in einem sehr schlechten Zustand.