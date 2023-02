× Nach Einbruchsdiebstahl: Polizei sucht diesen Mann

Der mutmaßliche Täter raubte Geld aus einer Kassenlade in einem Hotel und flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wien. Ein bislang unbekannter Mann soll sich am 09.11.2022 und am 14.01.2023 in einem Hotel in Wien-Füfhaus Zutritt in die Rezeption verschafft und aus der Kassenlade Geld entwendet haben. Er konnte beide Male unbemerkt flüchten.

© LPD Wien ×

Es konnten Lichtbilder des mutmaßlichen Täters ausgewertet werden, informiert die Polizei. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Stadtpolizeikommando Fünfhaus, Polizeiinspektion Tannengasse, unter der Telefonnummer 01-31310-47250 erbeten.