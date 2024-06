Nach spektakulärer Entführung: Zwergspitz Kiwi ist wieder aufgetaucht

Die kleine Hündin soll nun nach Österreich zurückgeholt werden.

Fast einen ganzen Monat fehlte von der kleinen "Kiwi" jede Spur. Der süße Zwergspitz wurde vor einem Supermarkt in der Ruckergasse in Meidling am 1. Juni entführt. Immer wieder tauchten Videos und Bilder auf, in denen das sogenannte "Dognapping" von Kiwi dokumentiert wurde. Auch drei Bilder der mutmaßlichen Täter wurden veröffentlicht, um die Suche nach dem Hund voranzutreiben.

Für die Besitzerin Leila begann ein Alptraum, als ihr Vater, der an dem besagten Tag mit Kiwi unterwegs gewesen war, ohne den Hund zurückkehrte. Sie setzte sogar einen Finderlohn von 1000 Euro aus. Doch bisher fehlte jede Spur.

© privat ×

© privat

Aktuelles Video veröffentlicht

Doch nun scheint der Fall bald gelöst zu sein. Denn der Zwergspitz wurde im Ausland entdeckt. "Kiwi ist in Sicherheit", schreibt die Hunde-Such-Hilfe Österreich in einem aktuellen Post auf ihrer Facebook-Seite. Zu sehen ist ein Video des kleinen Hundes. "Wir sind nur am Verhandeln, Organisieren, usw.", heißt es weiter. "Wir holen sie zurück nach Österreich."

Genauere Details zu den Hintergründen werden derzeit noch nicht erklärt, diese dürften aber bald folgen.