Nach Gas-Aus: Speicher Wiens sind gut gefüllt

Um Beruhigung bemüht zeigen sich die Wiener Stadtwerke angesichts des Liefer-Stopps von Gas aus dem Osten.

Wie erwartet hat Gazprom mit Jahresbeginn sämtliche Erdgaslieferungen nach Österreich eingestellt. Auch die Ukraine hat, wie angekündigt, nach dem Auslaufen des Vertrags den Gastransit durch ihr Land gestoppt. Wien Energie und die Wiener Stadtwerke informieren darüber, dass sie auf diese Situation bestens vorbereitet seien. Die Unternehmen hatten auf Auftrag von Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) bereits frühzeitig mit der Diversifizierung der Gasquellen begonnen.

Mit konsequenten Maßnahmen unabhängig von Russland

„Versorgungssicherheit steht für uns an erster Stelle“, betonte Hanke. Und weiter: „Wir haben rechtzeitig die richtigen Schritte gesetzt, damit Wien Energie mit heuer komplett aus russischem Gas aussteigen kann. Damit zeigen wir landesweit vor, wie Österreich mit konsequenten Maßnahmen unabhängig von Russland werden kann.“

Generaldirektor Peter Weinelt erklärte: „Unsere Speicher sind gut gefüllt, und wir haben uns konsequent aus der Abhängigkeit von russischem Erdgas gelöst“. Bereits 2022 wurden alternative Bezugsquellen erschlossen, für 2025 kommt der überwiegende Teil aus der Nordsee. Der gesamte Gasbedarf für Kund:nnen und Kraftwerke sei durch verlässliche europäische Händler gedeckt.

Tarife mit Preisgarantie schützen Kunden vor höheren Kosten

Bei kurzfristigen Marktschwankungen seien Kund:innen durch Tarife mit Preisgarantie vor Mehrkosten geschützt. Im Jahr 2025 wird der gesamte Bedarf für Wien sowie für den Betrieb der Kraftwerke mit Gas aus dezidiert nicht-russischen Quellen gedeckt. Wien Energie investiert außerdem massiv in den Ausbau erneuerbarer Energien und die Fernwärme, um langfristig unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden. Bis 2040 soll die Wärmeversorgung in Wien vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt sein. „Dieser Wandel ist ein gemeinsamer Kraftakt. Wir brauchen raschere Genehmigungsverfahren, eine Kraftwerksstrategie und klare gesetzliche Rahmenbedingungen, um Wien zukunftssicher, lebenswert und leistbar zu gestalten", so Weinelt abschließend.