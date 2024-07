Ein vollbärtiger, nackter Mann sorgte am Mittwoch im Industriegebiet auf der Perfektastraße in Wien für Aufregung. Mit erhobenen Zeigefinger und "Allahu akbar"-Rufen stand er mitten auf der Straße.

Wien. Eine äußerst merkwürdige Szene spielte sich am Mittwoch zu Mittag auf der Perfektastraße, Ecke Brunner Straße in Liesing ab: Ein Mann mit schwarzem Rauschebart, viel Körperbehaarung und nichts an und bei sich außer einem blauen Handtuch (bei dem es sich auch um einen Gebetsteppich handeln könnte) stellte sich mitten auf die Straße und schien den "Verkehr zu regeln". Zumindest schrie er mit erhobenem Zeigefinger um sich und rief unter anderem "Allahu akbar". Die Polizei wurde alarmiert.

Video zum Thema: Nackter regelt in Wien Verkehr

Die Aktion sorgte für einen Polizei-Einsatz. Der psychisch auffällige, mutmaßliche Islamist ließ sich von den Beamten kaum beruhigen. Bei der Anhaltung wurde eine Polizistin von dem nackten Tobenden leicht verletzt.

Video zum Thema: Nackter IS-Mann verletzt Polizistin

Der "Nackerte von Liesing" wurde von den Beamten in eine Psychiatrie gebracht. Videos und Fotos des verstörenden Vorfalls kursieren kurz danach bereits in den sozialen Medien.

© X/@LeoLugner

Auch FPÖ-Bezirksparteiobmann Leo Lugner wurde auf den Vorfall aufmerksam und postete Aufnahmen davon auf X. "Wien: Bunt, tolerant und weltoffen – auch im 23. Bezirk, an der Ecke Brunner-Perfektastraße", kommentierte er die Szene.