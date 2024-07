Nächste Messer-Attacke in Favoriten

Das 22-jährige Opfer musste ins Spital gebracht werden.

In der Nacht auf Sonntag kam es in Wien-Favoriten schon wieder zu einer Messer-Attacke. Im Zuge von Geldstreitigkeiten soll ein 23-jähriger irakischer Staatsangehöriger seinen 22-jährigen Bekannten mit einem Klappmesser attackiert und ihm dabei in den Oberarm gestochen haben.

Opfer musste ins Spital

Polizisten nahmen den 23-Jährigen in der Wohnung fest, das Messer stellten sie sicher. Das 22-jährige Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht.

Der Beschuldigte bestreitet die Tat. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.