Nächster Mord-Alarm in Wien: Drei tote Frauen in Sex-Studio

Großeinsatz der Polizei in Wien: Bereits zum zweiten Mal gibt es am Freitag Mord-Alarm, diesmal wurden gleich drei (!) Frauenleichen gefunden.

Ein blutiger Freitag erschüttert die Bundeshauptstadt! Nach dem Doppel-Mord an einer Mutter (51) und ihrer 13-jährigen Tochter im 3. Bezirk am Freitagmorgen ist es am selben Tag erneut zu einem Tötungsdelikt gekommen.

Mehrere Polizeistreifen rückten am späten Abend in den 20. Bezirk in die Engerthstraße aus. Vor Ort wurde ein Leichenzelt vor einem Geschäft eines Gemeindebaus aufgebaut. In einem Massagestudio im Rotlicht-Milieu wurden drei Asiatinnen mit tödlichen Verletzungen gefunden.

