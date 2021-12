Neue Straßenbahnen für Wien verzögern sich

Alstom fehlt Spezialstahl.

Wien wird etwas länger auf die nächsten neuen Straßenbahngarnituren "Flexity" warten müssen. Wegen Problemen beim Einkauf von Spezialstahl könne Alstom die heuer geplanten Lieferungen nicht einhalten. Der Rückstand solle aber 2022 aufgeholt werden. Heuer seien nur acht "Flexity"-Garnituren an Wien übergeben worden, statt der rund 20, die jährlich nötig sind, um bis 2025 wie geplant 119 Stück auszuliefern. 2022 sollen es mindestens 23 Stück werden.

Auch bei der Belieferung der Wiener Lokalbahnen, also der Badner Bahn, gebe es Verzögerungen. Nur zwei der 14 bestellten Garnituren seien ausgeliefert worden. In diesem Fall habe es Probleme mit einer fehlenden Zulassung gegeben. Dieser Auftrag soll aber 2022 vollständig abgearbeitet sein. Unabhängig von den aktuellen Problemen seien die Auftragsbücher voll und erwarte Alstom steigenden Bedarf an Straßenbahnen. Daher würden 130 Mitarbeiter gesucht, sagte Jörg Nikutta vom Alstom-Werk in der Donaustadt zur "Presse"