Neuer "Stiefvater" drohte Teenie (13) mit dem Tod

Der neue Lebensgefährte mischte sich in den Streit zwischen der Mutter und ihrem 13-jährigen Sohn ein, woraufhin die Situation völlig eskalierte.

Wien. Eine Diskussion zwischen einem Teenie und seiner Mutter artete am Sonntagabend in der gemeinsamen Wohnung in Floridsdorf komplett aus. Weil sein Handy kaputt war, wollte der 13-Jährige das Mobiltelefon der Polin als Ersatz in Beschlag nehmen. Daraufhin mischte sich der relativ neue Lebensgefährte, ein Pole, in die Diskussion ein und drohte dem Jugendlichen zuerst mit Schlägen.

Als der Junge daraufhin ankündigte die Polizei zu rufen, soll der 40-Jährige ihm mit dem Tod gedroht haben. Die alarmierten Beamten konnten den Polen in der Nähe der Wohnung zur Rede stellen.

3 Promille festgestellt

Bei einem Alkoholtest wurden bei ihm 3 Promille festgestellt. Der neue "Stiefvater" zeigte sich nicht geständig. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungs- sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Mann befand sich am Montag noch in Polizeigewahrsam.