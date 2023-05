New York Times berichtet über Alterlaa – und ist begeistert

Das "New York Times Magazine" nimmt ausgerechnet die Wiener Wohnbausiedlung Alterlaa als ''Best Practice''-Beispiel für gelungenen Wohnbau und bezeichnet es als "Paradies für Pensionisten".

Wer hätte das gedacht? Wiens größte Wohnbausiedlung Alterlaa ist der Star der aktuellen Ausgabe des "New York Times Magazine". Konkret wird die Wohnanlage als "Best Practice"-Beispiel für ein gelungenes Wohnbaukonzept für viele Menschen auf wenig Raum genannt. Eine ausgedehnte Parkanlage, ein eigenes Einkaufs- und Ärztezentrum und ein Swimming Pool am Dach zu erschwinglichen Mietkosten – das sind die Argumente, die das Magazin hervorhebt.

Wien als Vorbild für leistbares Wohnen

Generell dient Wien im Artikel als Vorbild für leistbares Wohnen: Die Autoren fragen sich, was Wien in Zeiten stark steigender Mietpreise richtig mache und was der Unterschied zu Städten wie London oder New York sei, wo Immobilienspekulationen bereits die Überhand genommen haben und kaum mehr Bewohner zur Hauptmiete im Zentrum leben würden. Die große Anzahl an Genossenschafts- und Gemeindewohnungen in Wien wird demnach als "ungewöhnlich" hervorgehoben – ein Wohnkonzept, das in den USA und Großbritannien schmerzlich vermisst wird.