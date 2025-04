Toter am Westbahnhof! Großeinsatz von Polizei und Rettung

Ein Mann ist am Westbahnhof im Bereich der U-Bahnstation zusammengebrochen und kurz darauf verstorben.

Dramatische Szenen haben sich heute am späten Vormittag am Wiener Westbahnhof ereignet. Vor der U-Bahnstation ist ein Mann zusammengebrochen und am Boden liegengeblieben. Die Rettung war sofort am Einsatzort und tat alles Menschenmögliche, um das Leben des Mannes zu retten - allerdings ohne Erfolg.

Auf OE24-Anfrage hieß vonseiten der Polizei, dass sie der Berufsrettung "beim gesundheitlichen Zwischenfall, der tödlich geendet hat", assistiert hat. Wie und warum der Mann genau verstorben ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der öffentliche Verkehr auf der Linie U6 ist momentan eingestellt, wie es auf der Website der Wiener Linien heißt: "Die Störung dauert voraussichtlich bis 13:00 Uhr. Grund dafür ist ein Rettungseinsatz im Bereich Westbahnhof."