Eltern alarmiert: Kidnapping-Verdacht auf Schulweg

Die Meldung kommt von einer besorgten Elterngruppe in Währing. Sie rät dazu, Kinder entsprechend zu warnen.

Eine Elterngruppe aus dem 18. Bezirk schlägt Alarm: Angeblich soll ein schwarzer Kleinlastenwagen im Bezirk kreisen und Kinder zum Einsteigen einladen. Die Polizei wurde bereits informiert und sei in Aktion, wie es heißt. Die Eltern bitten darum, das Thema "sicherer Schulweg" mit ihren Kindern zu besprechen. oe24 hat bei der Landespolizeidirektion Wien nachgefragt - derartige Meldungen konnten nicht bestätigt werden.

Allerdings erreichte die oe24-Redaktion eine weitere Nachricht - aus einem Kindergarten im 19. Bezirk. Den Verantwortlichen sei von einer benachbarten Schule berichtet worden, dass in Döbling ein schwarzer Kastenwagen gesichtet wurde, dessen Insassen offenbar versuchen, Kinder zum Einsteigen zu bewegen. Auch über diesen Fall sei die Polizei informiert und würde bereits ermitteln.

Überdies wurde am gestrigen Donnerstag eine Streifenbesatzung um 7:40 Uhr zu einer Schule im Bereich der Schulgasse in Währing gerufen, wie es vonseiten der LPD Wien heißt. Der Grund: Zwei Burschen sollen am Weg in die Schule von einem Mann angesprochen worden sein. Sie reagierten nicht auf den Mann und gingen weiter. Später konnten die beiden aber weder die Person noch das Fahrzeug näher beschreiben. Um einen Kastenwagen soll es sich dabei nicht gehandelt haben. Es wurde eine entsprechende kriminalpolizeiliche Wahrnehmungsmeldung erstattet.