Wien Energie hält Fernwärmepreise für "angemessen"

Laut einer Presseaussendung von Wien Energie Wiener zählen die Fernwärmepreise zu den günstigsten Österreichs.

"Wien Energie hält die Fernwärmepreise in Wien seit zwei Jahren stabil, die Fernwärmekosten im Preisbescheid in Wien gehören heute zu den günstigsten Österreichs", heißt es in einer aktuellen Presseaussendung von Wien Energie. "Das ist auch auf der offiziellen Transparenzplattform des Bundes unter waermepreise.at nachvollziehbar. Der Preisbescheid gibt einen Höchstpreis vor – Wien Energie setzt mit den entsprechenden Rabatten schnell und unbürokratisch Preissenkungen um."

© Wien Energie GmbH ×

Nach den massiven Preisschwankungen durch den Ukraine-Krieg habe man "jede Möglichkeit genutzt, um die Kund*innen wieder zu entlasten", wie es weiter heißt. Dank einer Fairnesskommission, die von der Stadt zur besseren Kontrolle eingesetzt wurde, werden die Kosten regelmäßig überprüft. So wurden etwa die Preise rückwirkend für 2022/23 wieder gesenkt, nachdem eine erste Entspannung am Markt sichtbar wurde. In Zahlen: Seit 2022 nahm Wien Energie mehr als 600 Millionen Euro für Entlastungsmaßnahmen für Fernwärmekunden in die Hand.