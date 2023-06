Öffi-Störung in Wien: Rohrbruch sorgt für Umleitung

Wegen eines Wasserrohrbruches in der Per-Albin-Hansson-Straße in Wien-Favoriten ist es am Sonntag zu einer Störung der Buslinie 17A gekommen.

Sie werde in "Fahrtrichtung Inzersdorf, Birostraße zwischen dem Stockholmer Platz und der Oberlaaer Straße über die Favoritenstraße, die Himberger Straße und die Oberlaaer Straße umgeleitet", gaben die Wiener Linien am frühen Nachmittag bekannt. Die Störung werde wohl noch bis zum Betriebsschluss dauern, sagte eine Sprecherin der APA. In der der Per-Albin-Hansson-Straße werden laut Wiener Linien für gewöhnlich die Stationen Selma-Lagerlöf-Gasse, Josef-Enslein-Platz, Undsetgasse und Wienerfeld angefahren. "Aufgrund des Wasserrohrbruchs auf Höhe der Per-Albin-Hansson Straße 79 können wir aktuell nicht durch diese Straße fahren. Daher wurde die Station Stockholmer Platz, die eben normalerweise direkt auf dem Stockholmer Platz liegt, in die Favoriten Straße gelegt, wo auch der 67A beispielsweise abfährt", hieß es auf APA-Anfrage. "Von dort wird der 17A über die Himberger Straße in die Oberlaaer Straße geführt. Ab der Station Oberlaaer Straße wird die Linie in Richtung Inzersdorf wieder normal geführt." © oe24.TV × Die Wiener Linien empfehlen bis zur Station Oberlaaer Straße zu fahren und dann in den 17A Richtung Oberlaa zu steigen. "Hier werden die Haltestellen Wienerfeld, Sindinggasse, Josef-Enslein-Platz und Selma-Lagerlöf-Gasse eingehalten", wurde betont.