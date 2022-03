Öffnung: Ansturm auf die Clubs

2-G-Kontrollen vor Wiener Clubs, nur Geimpfte und Genesene haben Zutritt.

Samstagnacht war es so weit: Mit dem Fallen der Sperrstundenregelung fiel gleichzeitig der Startschuss für das Wiederaufleben der nächtlichen Partyszene in ganz Österreich. Trotz 31.289 Corona-Neuinfektionen wurden die Clubs und Diskotheken im ganzen Land regelrecht gestürmt. In Oberndorf, Salzburg, kam es gar zu Tumulten, im Gedränge wurden Leute ohnmächtig.



ÖSTERREICH-Redakteurin Andrea Lautmann machte in Wien, wo im Gegensatz zu den restlichen Bundesländern die 2-G-Regel gilt, einen Lokalaugenschein und stürzte sich mit Grünem Pass ins Partygetümmel.



