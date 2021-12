500 Euro Bonus für 3. Impfung schon ab Jänner?

Die Regierung wird im Jänner neben der Impfpflicht auch über 500-€-Bonus reden.

Wien. 68 % hatten am 26. Dezember zwei Impfungen. 39,6 % sind geboostert, haben also bereits drei Stiche. Beachtlich – doch alle Experten sind übereinstimmend der Meinung: Das reicht nicht gegen Delta und schon gar nicht gegen die extrem ansteckende Omikron-Variante.

Kogler will lieber einen Gutschein als Bargeld

Vizekanzler Werner Kogler (G) griff deshalb im Weihnachtsinterview mit oe24.TV den Vorschlag von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf, die – bevor die Impfpflicht in Kraft tritt – all jenen einen Gutschein von 500 Euro geben will, die sich den dritten Stichgeholt haben. Kogler auf oe24.TV: „Wir sollten das in der Regierung durchspielen.“ Wobei Kogler ausdrücklich Gutscheine dem Bargeld-Bonus vorzieht, „denn das würde auch der Wirtschaft helfen“.

500 Euro für sieben Millionen Erwachsene

3,5 Milliarden Euro. Und tatsächlich: Bietet man den sieben Millionen erwachsenen Österreicherinnen und Österreichern jeweils 500 Euro, würde das den Finanzminister zwar bis zu 3,5 Milliarden Euro kosten. Nur: Ein Lockdown kostet volkswirtschaftlich mindestens eine Milliarde pro Woche – verhindert man also mit einer Impfquote von mehr als 90 % einen oder zwei Lockdowns, wäre der Bonus sogar billiger. Allerdings: Die ÖVP war stets gegen ein Prämienmodell – als Wien den erfolgreichen Gastronomie-Gutschein einführte, gab’s nur Häme.

Unternehmen zahlen bis zu 750 Euro Prämie

Unternehmen machen es vor. Dabei haben es erfolgreiche Unternehmen der Regierung bereits vorgemacht. KTM etwa bezahlt Mitarbeitern in Mattighofen (OÖ) 750 Euro, wenn sie sich bis zum 15. Jänner impfen lassen.

Sony in Thalgau (Salzburg) zahlt eine Impfprämie von 250 Euro an seine doppelt geimpften Mitarbeiter aus. Die Firma Kuhn in Eugendorf bezahlt immerhin noch 100 Euro.

Doch könnte sich die Regierung an der Grazer Umlandgemeinde Seiersberg ein Beispiel nehmen. Dort sind 80 % der Mitarbeiter geimpft – jetzt soll ein Bonus von 300 Euro dazu führen, dass es der Rest in systemrelevanten Bereichen auch noch tut.