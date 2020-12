Ein 41-Jähriger ohrfeigte Ex-Frau und Tochter und griff in Rage zu einer Glasscherbe.

Wilde Szenen spielten sich Mittwoch in einer Wohnung in der Sonnleithnergasse (Favoriten) ab. Ein 35-Jähriger stattete seiner Ex-Frau, die mit der gemeinsamen Tochter (9) getrennt von ihm lebt, gegen 12.45 Uhr einen Besuch ab und verlangte eine Aussprache.

Nachdem die 9-Jährige ihrem Vater die Türe geöffnet hatte, die 35-Jährige dem Türken allerdings die kalte Schulter zeigte, drehte der 41-Jährige durch. Er zerbrach ein Wasserglas, das ihm seine Tochter gebracht hatte, schlug auf seine Ex ein und attackierte sie danach mit den Scherben im Gesicht. Als die Tochter laut ihrer Mutter helfen wollte und laut zu schreien begann, schlug der Tobende auch ihr ins Gesicht, verletzte sie und flüchtete.

Festnahme

Als die Polizei den Geflüchteten am Handy erreichte, gab der 41-Jährige an, in seine Heimat fahren zu wollen. Noch bevor er seine Koffer gepackt hatte und sich absetzen konnte, wurde der Türke aufgrund akuter Fluchtgefahr von den Beamten in seiner Wohnung in Floridsdorf widerstandslos festgenommen und verweigerte bislang jegliche Aussage.