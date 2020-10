"Onyx" lud zum Soft Opening

Attila Dogudan hat seinen neuen Gourmet-Hotspot mitten in der City eröffnet.

Wien. ÖSTERREICH-Redakteurin war am Freitagabend beim exklusiven Soft Opening des Edel-Asiaten namens Onyx dabei. Gastro-Pionier Attila Dogudan setzt mit seiner spektakulären Lokal-Neuheit in Wien nach Ausbruch der Corona-Pandemie ein Zeichen für die Branche. Onyx offeriert, wie die legendäre Bar, die in Zeiten von Social Distancing wenig Sinn macht, japanische Fusions-Küche, die geteilt werden kann.

Geöffnet hat das Onyx Montag bis Samstag von 18 bis 1 Uhr. Die Küche hat bis 23 Uhr aufgesperrt. Es gilt das first come, first serve Prinzip. Reservierungen vorab sind nicht nötig. Tipp: Sehr köstlich ist das Miso Glazed Black Cod.