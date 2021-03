Pärchen erbeutete 26.000 €-Handtasche

Ungewöhnliche Beute: Mit ­einer Handtasche um 26.000 Euro flüchteten Diebe.

Wien. Ob die beiden gewusst haben, welch wertvolle Beute sie bei ihrem Coup machen werden? Möglich, schon die Tatort-Adresse versprach jedenfalls hochwertiges Diebesgut. In den Mittagsstunden des 10. Oktober gegen 12.30 Uhr betrat das Duo das noble Fendi-Geschäft am Kohlmarkt in der Innenstadt und erbeutete dort eine Damenhand­tasche im Wert von 26.000 Euro. Jetzt jagt die Polizei mit Fahndungsfotos nach den flüchtigen Dieben.

Der Shop in der Wiener City



Es waren Profis, so viel steht fest: Schon drei Tage vor dem spektakulären Taschen-Coup erbeuteten sie in der Seilergasse – ebenfalls in der City – einen Damenblazer im Wert von 526 Euro.

Angestellte wurden von Duo abgelenkt

Die Masche war immer dieselbe: Während einer aus dem Duo den oder die Angestellte in ein Gespräch verwickelte und somit ablenkte, schlug der Komplize zu. Beide trugen bei ihren Taten einen Mund-Nasen-Schutz, er war mit einem blauen Pullover bekleidet, sie mit einem hellen, kurzen Trenchcoat. Die Diebe hatten Sneaker an.

Hinweise (auch anonym) an das LKA Wien unter 01-31310/62800 oder - 62620.