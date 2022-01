Paketbote hatte 260 (!) Strafen offen

Der Inder raste den Beamten davon und versuchte, sich im Laderaum zu verstecken.

Wien. Polizisten führten Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Leopoldstadt routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Als die Beamten dabei einen Lieferwagen stoppen wollten, raste der Lenker (35) plötzlich über eine Sperrlinie mit Vollgas Richtung Körnergasse davon.

Die Polizisten sprangen sofort in ihren Streifenwagen und nahmen die Verfolgung des Mercedes-Sprinters auf. Am Prater­stern blieb der indische Paketbote stehen und versuchte sich im Laderaum des Lieferwagens vergeblich zu verstecken. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Inder keinen Führerschein hat und der Mercedes zudem nicht für den Verkehr zugelassen war.

Insgesamt 137.000 Euro nicht bezahlt

Bei einer genaueren Untersuchung stellte sich danach heraus, dass sich der Paketbote unrechtmäßig in Österreich aufhält und er insgesamt rekordverdächtige 260 Verwaltungsstrafen in Höhe von rund 137.000 Euro nicht bezahlt hatte. Der 35-Jährige wurde schließlich festgenommen und sein Liefer­wagen, in dem ein Pfefferspray am Beifahrersitz gefunden wurde, von den Cops sichergestellt.