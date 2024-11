Perchtenlauf im Prater

Ländliches Traditions-Erlebnis im Vergnügungspark der Großstadt. Events für die ganze Familie.

Kommenden Sonntag, am 1. Dezember, steigt im Wiener Wurstelprater der spektakuläre Perchtenlauf am Riesenradplatz. Um 17 Uhr starten 200 Perchten, darunter die berühmten „Ybbstaler Schluchtenteufeln“, in einen familienfreundlichen Perchtenlauf. Sie toben, um die bösen Wintergeister zu vertreiben. Der besondere Reiz dieser jahrhundertealten Tradition liegt nicht nur in der mystischen Aura, die die Perchten verkörpern, sondern auch im Nervenkitzel, der auf Groß und Klein wartet. Wintermarkt-Koordinatorin Natascha Kornberger erklärt: „Es geht uns darum, die alten Bräuche auf eine familienfreundliche Weise zu zeigen, die das Publikum begeistert und mitreißt, ohne ihm wirklich Angst einzujagen“. Der Eintritt ist frei.

Namhafte Perchtengruppen

Neben den „Ybbstaler Schluchtenteufeln“ nehmen auch die „Odlwonga Feuerteifin“, die „Black Demons Ardagger“, die „Haager Schlossteufel“ und viele weitere Vereine teil. Mit ihren kunstvoll handgefertigten Masken vertreiben sie die bösen Geister des Winters. Praterverbands-Präsidentin Silvia Lang: „Lasst euch dieses Spektakel nicht entgehen! Zuerst den Wintermarkt genießen und dann mit den Perchten durch den Wurstelprater ziehen. Wer einen zusätzlichen Adrenalinschub braucht, kann sich bei den Praterattraktionen vergnügen. In den gemütlichen Praterlokalen kann man sich dann aufwärmen und kulinarisch verwöhnen lassen“.

Coca-Cola-Weihnachtstruck

Nach dem großen Auftritt der höllischen Gestalten geht es am 10. Dezember mit einem himmlischen Besucher weiter. Unter dem Motto „Die Welt braucht mehr Santas“ legt der ikonische Coca-Cola-Weihnachtstruck einen Stopp im Wiener Prater ein. Am Steuer sitzt der pausbäckige Weihnachtsmann, der bereits seit mehr als 100 Jahren die Herzen der großen und kleinen Kinder verzaubert. Mit im Gepäck sind zahlreiche Mitmachaktionen für Groß und Klein. Die eindrucksvolle Einfahrt des Trucks, begleitet von Melanie Thorntons Hit „Wonderful Dream“, verspricht wie jedes Jahr Gänsehautmomente. Beginn der Aktivitäten vor Ort ist um 16:00 Uhr, während die Truckeinfahrt für 17:00 Uhr geplant ist. Voraussichtliches Ende ist um 20:00 Uhr.