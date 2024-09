Pole (59) ging mit Machete auf Ehefrau los

Der 59-Jährige hatte bei dem Angriff 2,78 Promille intus.

Ein Streit zwischen einem Polen und seiner Frau eskalierte in einer Wohnung in Wien-Donaustadt. Im Zuge der Auseinandersetzung am Dienstagabend holte der 59-Jährige eine Machete und bedrohte seine Partnerin damit.

Die alarmierte Polizei konnte die Waffe sicherstellen. Bei einem anschließenden Alkovortest wurden bei ihm 2,78 Promille festgestellt. Zudem verweigerte der mutmaßliche Macheten-Angreifer jede Aussage.

Waffen- und Annäherungsverbot ausgesprochen

Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungs- sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Der Pole wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133 sowie in Oberösterreich beim Autonomen Frauenzentrum - Frauennotruf OÖ unter 0732/602200)