Aufreger-Video aus Wien. Ein heimlich gefilmtes Video zeigt einen Polizisten, wie er bei einer Amtshandlung komplett die Nerven verliert.

Große Aufregung um ein Video, welches heimlich in der Rossauer Kaserne in Wien aufgenommen wurde. In den letzten Wochen fanden in Wien Verhaftungen statt. Grund ist ein Abkommen zwischen der irakischen und österreichischen Regierung, das erstmals Massenabschiebungen ermöglicht. Nun sollen nach Informationen am 3. Oktober zum ersten Mal dutzende Menschen abgeschoben werden.

Aufreger-Video

Der vergangene Samstag war für einige Angehörige von Personen, die abgeschoben werden, der letzte Besuchstag. Das Video zeigt einen Polizisten, der sich davon aber nicht beeindruckt zeigt und die Angehörigen des Polizeianhaltezentrums verweist.

Die aufgeheizte Situation droht gegen Ende sogar zu eskalieren, ehe die Angehörigen den Raum verlassen. "Ich bekomme Angst, wenn Sie so schreien", meint die Frau zudem.