Pride-Terror: Jetzt Alarmstufe Rot für Donauinselfest

Warnung nach geplantem Pride-Anschlag: 50 potenzielle Attentäter in Wien Der am Londoner Kings College tätige Extremismusforscher Peter R. Neumann hat am Montag eine erste Einschätzung nach dem vereitelten Anschlag auf die Pride-Parade in Wien abgegeben. Laut dem Deradikalisierungsverein Derad gibt es aktuell 50 Gefährder, die potenziell Anschläge verüben könnten.