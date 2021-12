Punsch-Taxi liefert Ready-to-drink-Punsch nach Hause

In zwei Stunden werden Glühwein und Punsch an jede Adresse geliefert.

Wien. Punsch-Fans, die bei eisigen Temperaturen nicht vor die Tür gehen wollen und sich nicht bei Punschständen in der City anstellen wollen, müssen auf Glühwein und Punsch dennoch nicht verzichten.

Was sich in den ersten Lockdowns bewährt hat, führt Unternehmerin Vanessa Heiderer fort: Ihr Punsch-Taxi ist wieder unterwegs und beliefert alle, die Punsch zu Hause genießen wollen. Das Ready-to-drink-Punsch-Zustellservice liefert täglich von 11 bis 23 Uhr 18 Sorten Punsch (Uhudler-Glühwein, Roter Glühwein, Weißer-Muskateller-Glühwein u. v. m.) mit und ohne Alkohol in Isolierkannen mit Ablasshahn zum Zapfen an jede Adresse in Wien, öffentliche Plätze und Parks. Im Punsch-Lieferservice ist alles inkludiert: Häferl, Löffel, Früchte und auf Wunsch auch Turbos.

Info. Am nächsten Tag wird das Material wieder abgeholt. Heißen Punsch in Thermoskanne inkl. Häferl gibt es für 40 Euro.