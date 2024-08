Queer-Streit am Kirtag: Zwist um FPÖ-Auftakt-Fest

Wie oe24 berichtete, wird Drag Queen Candy Licious für gute Laune sorgen. Zum gleichen Zeitpunkt steigt das traditionelle FPÖ-Fest bei "Eischers Kronenheurigen".

Uneinig. Von Donnerstag bis Sonntag steigt in Neustift am Walde der "Neustifter Kirtag". Zum Fest in Dirndl und Lederhose lädt Heurigenwirt Thomas Huber (Fuhrgassl-Huber) am Donnerstag um 18 Uhr zum Auftakt mit einer "Queer Happy Hour", die im Vorfeld für Wirbel sorgt.

Wie oe24 berichtete, wird Drag Queen Candy Licious für gute Laune sorgen. Zum gleichen Zeitpunkt steigt das traditionelle FPÖ-Fest bei "Eischers Kronenheurigen". Die FPÖ ist traditionell gegen queere Feste.

Ausgeklinkt. Dem Vernehmen nach hat sich Thomas Huber aus dem Weinbauverein ausgeklinkt, weil ihm die übliche FPÖ-Veranstaltung zum Auftakt nicht gepasst haben soll. Seine queere Happy Hour dürfte eine bewusste Gegenveranstaltung sein.