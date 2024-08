× Happy Hour: Neustifter Kirtag wird jetzt queer

Das Weingut Fuhrgassl-Huber lädt im Rahmen des Neustifter Kirtags erstmals zur "Queer Happy Hour". Für coole Stimmung und gute Laune wird Drag Queen Candy Licious sorgen. Es wird ein Event ganz im Zeichen des Regenbogens und der Solidarität mitten im erzkonservativen Döbling.

Von Donnerstag bis Sonntag lockt der traditionelle Neustifter Kirtag wieder tausende Trachten-Fans, Politiker und ViPs nach Neustift am Walde. Wiens größtes Trachtenfest hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Vor allem die jungen Wienerinnen und Wiener sind von dem Nobel-Kirtag im 19. Bezirk begeistert und genießen es, sich einmal jährlich in Dirndl und Lederhose zu präsentieren. An vier Tagen werden wieder über 100.000 Gäste erwartet.

Happy Hour mit Drag Queen Candy Licious

Weniger traditionell, dafür richtig bunt geht es zum Auftakt im Weingut Fuhrgassl-Huber zu. Erstmals wird im Rahmen des Neustifter Kirtags die individuelle Vielfalt der Menschen am Donnerstag von 18 bis 20 Uhr mit einer "Queer Happy Hour" gefeiert. Als Special Guests werden Drag Queen Candy Licious und Nationalrat Mario Lindner (SPÖ) zum exklusiven Meet & Greet vor Ort sein. Zur Begrüßung wird wird den Gästen ein "Queer Moments" Frizzante vom Weingut Fuhrgassl-Huber serviert.

Drag Queen Candy Licious.

Beitrag zu barrierefreier Gesellschaft

Winzer Thomas Huber, der das Weingut Fuhrgassl-Huber in dritter Generation führt, will mit der "Queeren Happy Hour" einen aktiven und sichtbaren Beitrag zu einer toleranten und weltoffenen Gesellschaft leisten. "Unsere Mitarbeitenden begegnen allen Menschen mit Toleranz und gelebter Wertschätzung. So stellen wir sicher, dass sich bei uns alle herzlich willkommen fühlen - unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung oder anderen persönlichen Merkmalen", so Huber.

Tradition und Vielfalt

Auch für Nationalrat Mario Lindner setzt die Veranstaltung ein wichtiges Signal. "Unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig und das muss sich zurecht in allen Bereichen unseres Lebens und Alltags widerspiegeln: Gerade deshalb ist es aus meiner Sicht besonders wichtig, klarzustellen, dass Tradition und gesellschaftliche Vielfalt nicht nur keine Widersprüche sind - sie gehören ganz im Gegenteil eng zusammen!", sagt Lindner.

© APA ×

Für Candy Licious ist es die erste Happy Hour in einem traditionellen Wiener Heurigen: „ Ich freue mich sehr auf den Abend, denn er gibt uns die einmalige Gelegenheit zum entspannten Austausch. Damit wir alle in einer barrierefreien Gesellschaft leben können, ist es wichtig, dass wir uns ohne Vorurteil und in einem wertschätzenden Setting begegnen können.