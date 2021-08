130 km/h statt 30. Am Freitagabend raste ein Motorradfahrer durch Wien.

Viel zu schnell war ein Motorradfahrer am Freitagabend gegen 22.00 Uhr in der Eibesbrunnergasse in Wien-Favoriten unterwegs.

Führerscheinentzug droht

Statt mit den dort erlaubten 30 wurde er mit 133 km/h "geblitzt". Daher wird er demnächst eine unangenehme Nachricht per Post erhalten: Ihm droht ein Führerscheinentzugsverfahren, so die Polizei am Samstag.