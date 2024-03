Rattengift-Boxen killen Feldhamster

Rattengift-Boxen im Arthaberpark, wo auch geschützte Feldhamster leben, sorgen für Tierschützer-Empörung.

Tierschutz Austria schlägt Alarm angesichts einer erneuten Entdeckung rücksichtsloser Schädlingsbekämpfung am Arthaberplatz in Wien-Favoriten. Dort wurden laut der Organisation wieder einmal Ratten-Giftboxen aufgestellt, die jede Menge anderer Tiere killen – vom in Favoriten heimischen, streng geschützten Feldhamster über Eichhörnchen, Singvögel oder sogar Igeln, die auf der Suche nach Nahrung in den giftigen Rattenfallen elendiglich umkommen.



Trotz vieler Anzeigen der Tierschützer in den letzten Jahren habe sich an dieser grausamen Praxis nichts geändert.