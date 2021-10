× Raub in Wien: Polizei sucht diese Personen

Die Tatverdächtigen sollen das Opfer in den Eingangsbereich eines Drogeriemarktes gedrängt und Bargeld geraubt haben.

Wien. Die auf den Lichtbildern ersichtlichen Männer stehen im Verdacht am 25. 8. um 19.40 Uhr auf der Favoritenstraße, einen Raub begangen zu haben. Jetzt bittet die Polizei mit veröffentlichten Bildern um Hinweise. Die Tatverdächtigen sollen das Opfer in den Eingangsbereich eines Drogeriemarktes gedrängt und Bargeld geraubt haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Anschließend bedrohten die unbekannten Täter das Opfer mit dem Umbringen und forderten ihn auf, in die nahegelegene Wielandgasse mitzukommen.

Dort zerrten die vier Tatverdächtigen das Opfer in ein Wohnhaus und forderten sein Handy. Eine derzeit noch unbekannte Passantin bemerkte den Vorfall und forderte die mutmaßlichen Täter auf das Mobiltelefon zurückzugeben. Dieser Aufforderung kamen die Tatverdächtigen nach. Anschließend entfernten sie sich vom Tatort. Die vier Personen sind augenscheinlich zwischen 14 und 16 Jahre alt und zwischen 170 bis 180 cm groß. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.