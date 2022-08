× Rauchsäule sorgte für Aufregung: Flurbrand in Wien-Liesing

Am Donnerstagnachmittag gab es im 23. Bezirk einen Flurbrand.

Wien. Nach einem Brand einer Lagerhalle in der Vorwoche hat am Dienstag erneut eine Rauchsäule über Wien-Liesing für Aufregung gesorgt: Zahlreiche Meldungen gingen diesbezüglich beim Notruf ein, wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr sagte. Grund war ein Flurbrand in der Breitenfurter Straße auf rund 2.000 Quadratmetern.

© Viyana Manset Haber ×

Nach eineinhalb Stunden hatten die Einsatzkräfte das Feuer abgelöscht, es gab keine Komplikationen.