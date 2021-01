Teilweise wird von Veranstaltern versucht, die Exekutive in die Irre zu führen. Wo in Wien heute die Demo-Hotspots sind.

Samstag ist Demo-Tag. Nicht nur wegen des Überthemas Corona. Nur: Heute wird es wirklich unübersichtlich, obwohl einige Demos bereits untersagt wurden. Stau droht in ganz Wien – ÖSTERREICH bietet einen Überblick.

Hauptdemo

Sicherheitshalber wurde ein Platzverbot im Bereich der beiden provisorischen Parlamentsgebäude ab 9 Uhr verhängt. Um 14 Uhr startet die Hauptdemo am Heldenplatz mit 20.000 erwarteten Teilnehmern. Sie trägt den Titel „Corona und die Wirtschaftszerstörung“. Ab 15.30 Uhr setzt sich ein Marsch am Ring entgegen der Fahrtrichtung in Bewegung, der sich um 19 Uhr wieder am Heldenplatz einfindet.

Das sind die Demo-Hotspots in Wien

© oe24

Gegendemo

Kein Zufall ist, dass circa 300 Personen am Stock-im-Eisen-Platz am Graben eine Gegendemo abhalten. „Keine Bühne für Verschwörungsideolog:innen“ startet um 14 Uhr und bewegt sich hinter dem Heldenplatz Richtung Josef-Meinrad-Platz.

Video zum Thema: 30.000 wollen am Samstag aufmarschieren Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Fahrrad & Co

Neben den Demos „Für ein freies Österreich“ mit 1.000 Personen am Maria-Theresien-Platz ab 17 Uhr gibt es auch eine Kunst-Kundgebung in Verbindung mit Corona-Maßnahmen auf der Kärntner Straße sowie eine Fahrraddemo mit dem Titel „Nie wieder Automesse“, die auf der Museumsstraße um 12.30 Uhr startet.

© APA/HERBERT NEUBAUER

Verwirrungstaktik

Absperrgitter am Heldenplatz sind vorbereitet.

Die Polizei sieht sich gewappnet. Tausende Beamte sollen heute im Einsatz stehen. Erwähnenswert ist auch der Marsch „Zum Schutz der österreichischen Verfassung und unser aller Menschenrechte“. Der Veranstalter gab acht verschiedene Startpunkte in Wien, alle um 9 Uhr beginnend, an. Die Polizei spricht von „beabsichtigter Verwirrung“. In ihrer Haut stecken mag man heute nicht.