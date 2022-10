S-Bahn-Schläger stellte sich und verpfiff drei Komplizen

Einer der Gesuchten stellte sich gleich nach der Veröffentlichung der Fahndungsfotos.

Wien. Vier Burschen pöbelten am 12. Juni 2022 um 5 Uhr in der Wartehalle des Bahnhofs Meidling andere Fahrgäste an.

„Hört auf, die Leute zu belästigen“, forderte ein Wiener (51), der dort auf seine Schnellbahn wartete, das Quartett auf. Daraufhin gingen die vier auf den 51-Jährigen los. Sie schlugen und traten auf den couragierten Zeugen ein und verletzten ihn dabei schwer. Anschließend ergriff die Schlägerbande die Flucht. Der Verletzte erlitt zahlreiche Prellungen, einen Bruch der rechten Augenhöhle sowie eine Gehirnerschütterung. Er wurde von der alarmierten Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Fahndung nach den vier jungen Männern verlief erfolglos.

Nachdem ÖSTERREICH die Fahndungsfotos der Verdächtigen am Donnerstag veröffentlichte, stellte sich einer der Schläger – ein 16-Jähriger – bei der ­Polizei. Er bestreitet die Tat und verpfiff seine drei Komplizen. Der Bosnier (18) und die beiden 20-Jährigen werden noch ein­vernommen. Es gilt die Unschuldsvermutung.