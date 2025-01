Säure-Einbrecher schlugen bei Wohnungstüren zu

Die Serie von Säure-Einbrüchen in Wien reißt weiter nicht ab.

Nach einer Serie von Säure-Einbrüchen in den letzten Monaten, haben sich schon wieder Unbekannte an Türen in Wien zu schaffen gemacht. Dieses Mal waren Bewohner in der Neilreichgasse in Favoriten betroffen. Ein Gefahrstoffkundiges Organ der Landespolizeidirektion Wien konnte bei einer Wohnung, in der eingebrochen wurde, die beiden Schlosszylinder sowie die Restbestände der ätzenden Flüssigkeiten sicherstellen. Allerdings waren noch weitere Wohnungstüren in dem älteren Mehrfamilienhaus mit Säure bearbeitet worden.

Da es immer wieder zu solchen Einbrüchen kommen, warnt die Polizei die Bevölkerung vor der ätzenden Flüssigkeit.

"Sollten Sie an dem Schloss Ihrer Eingangstüre Beschädigungen sowie eine Flüssigkeit vorfinden, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt. Es kann sich hierbei um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat. Sollte es bereits zu einem unbeabsichtigten Kontakt mit der Flüssigkeit gekommen sein, dann neutralisieren Sie die Körperstelle sofort mit klarem Wasser. Verwenden Sie dabei keine Seife oder sonstige Zusätze", heißt es in der Polizeiaussendung.